Los Simpson finalmente dieron el último adió a Edna Krabappel, la querida profesora cuya voz fue interpretada por la actriz Marcia Wallace, fallecida en 2013 tras ser diagnosticada con neumonía y cáncer de mamas a los 70 años.

Tras la muerte de Wallace, los productores decidieron dar fin también a su personaje. Era lo que les parecía más adecuado. Sin embargo, nunca quedaron conformes con la despedida.

Por eso, el domingo, con el estreno del capítulo 696 (Diary Queen) en Estados Unidos, la serie realizó un pequeño homenaje a la maestra.

En el episodio, Bart descubre un diario de Krabappel y se entera de que ella siempre creyó en él, pese a ser un estudiante problemático y con malas notas.

Para esta especial despedida se usaron dos línea pregrabadas de la actriz para capítulos anteriores.

“Nunca tuvimos la oportunidad de despedirnos adecuadamente de ella en el programa, y ​​este es un pequeño intento de hacerlo”, dijo el productor ejecutivo de Los Simpson, Al Jean.

