Los Tres vuelve a los escenarios con formación original: Conoce las fechas y venta de entradas

La emblemática banda nacional Los Tres confirmaron su regreso a los escenarios con su formación original integrada por Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Francisco Molina.

Los responsables de clásicos como Un Amor Violento, He Barrido el Sol y La Torre de Babel se vuelven a reunir a 23 años de la última vez que tocaron juntos.

“Nos juntamos primero a conversar, pero volvió la magia cuando agarramos los instrumentos, empezamos a tocar y no nos paró nadie. Realmente, cuando nos juntamos los cuatro se forma algo realmente mágico”, señaló Lindl en diálogo con radios de Prisa Media.

Por su parte, Molina afirmó que “no puedo estar más contento, la verdad. La emoción de volver a tocar las canciones y el cariño que he recibido de la gente en todo este tiempo que no estuve en la banda (…) Sintonizar con eso, me hizo ver en perspectiva la importancia de Los Tres“.

Cabe recordar que comienzos de la década del 2000, el cuarteto vivió su primera separación. Tras varios proyectos individuales, regresaron en 2006 sin Pancho Molina, lanzando discos como “Hágalo usted mismo” y “Coliumo”.

En el año 2013 sufrieron la baja de Ángel Parra, por lo que Álvaro y Titae continuaron con el proyecto junto a nuevos músicos. Sin embargo, a principios de este año sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su “receso indefinido”.

Regreso de Los Tres: Fecha, lugar y venta de entradas

El regreso de la histórica formación de la agrupación penquista tendrá dos destinos en la temporada 2024.

El primero de ellos se llevará a cabo en su natal Concepción, a realizarse el 6 de abril en el Estadio Ester Roa. Luego, el grupo se trasladará hasta Santiago para dos conciertos en Movistar Arena, programados para el 27 y 28 de abril.

Las entradas estarán a la venta al mediodía de este jueves 12 de octubre en Puntoticket.com.

Valor de entradas

Sábado 6 de abril 2024 (Concepción)

Cancha General: $28.000

Palcos: $120.000

Andes VIP: $95.000

Andes Superior: $35.000

Andes Inferior: $40.000

Pacifico Superior: $45.000

Pacifico Inferior: $50.000

Galería: $22.000

Silla de Ruedas: $28.000

Acompañante Silla de Ruedas: $28.000

27 y 28 de abril 2024 (Movistar Arena)

Diamante: $109.250

Platinum: $97.750

Golden: $74.750

Silver: $57.500

Golden Platea Baja: $80.500

Silver Plata Baja: $63.250

Platea Alta: $51.750

Galería: $28.750

Silla de Ruedas: $57.500

Acompañante Silla de Ruedas: $57.500

Platea Alta Full: $51.750

Tribuna: $28.750

