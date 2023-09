Las razones de Los Vásquez para rechazar invitación al Festival de Viña 2024: “No prosperó”

Si bien fue hace apenas unos días cuando aseguraron “estar más abiertos” para debutar en el certamen, Los Vásquez confirmaron este jueves que no se presentarán en el Festival de Viña 2024.

En conversación con Radio Bío Bío, el dúo de hermanos dio a conocer la noticia y reveló los motivos que los llevaron a declinar la invitación a la Quinta Vergara.

“Nos llamaron, nos invitaron y la noticia la va a dar mi hermano”, comenzó diciendo Ítalo Vásquez, quien dio el pase a Enzo para ahondar en la situación.

“Estamos agradecidos por esa invitación. Se juntaron nuestros representantes con el equipo y la productora que está a cargo del Festival y al final, después de todas las conversaciones, porque son varios los factores que se hablan, no vamos a Viña”, indicó el cantautor.

Ante la sorpresa de los entrevistadores, Ítalo agregó: “Nos invitaron, conversamos, pero no llegamos a acuerdo. Estamos abiertos a si más adelante nos invitan y si es que no, bien también. Hubo conversaciones, pero no prosperó”.

Finalmente, los músicos aseguraron que, pese a una nueva negativa de presentarse en Viña, no dieron un portazo definitivo a enfrentar por al Monstruo: “Si no se da este próximo año, quizás más adelante se pueda”, concluyeron.

