Denuncian trato agresivo de guardias: Louis Tomlinson tuvo que pausar su último concierto en Santiago

Este martes se llevó a cabo el último de los tres conciertos que realizó el británico Louis Tomlinson en la capital de nuestro país. Las tres fechas no estuvieron libres de incidentes, sobre todo la última.

El espectáculo que cerró la gira en Chile fue anunciado solo un día antes del primer concierto “para poder cumplir con las nuevas directrices impuestas en el plan Seguimos cuidándonos”, según explicó la productora DG Medios.

En el incidente más complicado, este último concierto tuvo que ser pausado por el mismo cantante por supuestos problemas con la seguridad en las cercanías del escenario. Por otra parte, hay fans que denunciaron un reiterado trato agresivo de los guardias del recinto.

Acusan agresiones

El artista, quien se subió al escenario poco después de las 21:00 horas, solicitó en dos ocasiones que quienes se encontraban frente al escenario se hicieran para atrás, ya que se había reunido un grupo de gente que estaba apretado frente a la barrera principal.

En conversación con CHV Noticias, tres jóvenes de 17, 18 y 20 años que estuvieron en la zona en que ocurrieron los hechos, describen que habían guardias “haciendo una barrera humana delante de la reja” que da al escenario.

“Den un paso atrás, todas las personas que están al frente den un paso atrás. Háganlo por mí, por favor”, dijo el integrante del grupo inactivo One Direction en medio de las primeras canciones, según se puede apreciar en diversos registros viralizados en redes sociales.

“Ahí todas nos tiramos para atrás”, dice Constanza (17) a CHV Noticias. “Después estábamos bien, teníamos espacio y nadie empujaba”.

Sin embargo, los guardias seguían ahí. “Obviamente ellos iban a ser aplastados por nosotras, ya que queríamos ver a Louis lo más cerca posible”, dice Antonia (18). “Entonces ellos empezaron a empujarnos hacia atrás, provocando que muchas niñas quedaran aplastadas”.

“Los guardias nos empujaron tanto que varias sillas se cayeron en los pies de algunas de nosotras, fue todo un caos”, cuenta Nikol (20), quien también se pronunció al respecto en Twitter. “Las agresiones empezaron a ser más fuertes (…) nos tiraban del pelo o directamente nos golpeaban en cualquier parte”.

Intervención del personal del cantante

Fue a mitad del concierto que el intérprete de Walls decidió intervenir y dar una pausa de un minuto para que se pudiera poner orden. No obstante, mientras comenzaba a retomar el show, el cantante de 30 años levantó ambas manos y detuvo su presentación:

“Lo siento, lo siento, tenemos que parar. No puedo presenciar esto, no puedo. Tenemos que arreglar esto”, dijo. Luego agregó; “Me retiraré por dos minutos, dejaré que seguridad haga lo que deba hacer y luego regresaré para terminar con el concierto”.

Nikol asegura que Tomlinson “miraba directamente a un guardia que golpeó a una cabra y ahí paró todo. Después pidió que se fueran y se quedaron cuidándonos sus guardaespaldas”.

“Él vio cómo nos empujaban, salió del escenario y se empezó a hacer cargo su propio equipo”, rectifica Constanza.

Si bien no se puede comprobar que haya sido por orden del artista, sí existen registros del personal extranjero que se presentó a resguardar la peligrosa situación.

“Llegaron y se organizaron súper bien. Con ayuda de nosotras comenzaron a sacar las sillas y repartieron vasos de agua para quienes lo necesitaban”, dice Nikol. “Estuvieron atentos todo el rato preguntándonos cómo estábamos” añade.

Con respecto a los guardias que habrían generado el problema, Antonia describe que “después de que Louis se bajó, el personal que estaba en nuestro lado mágicamente desapareció en menos de un minuto“.

Respuesta del recinto y la productora

En el marco de la pausa de 15 minutos que tuvo el concierto para ordenar la situación, se subió al escenario un representante de la organización para hablarle al público, insistiendo en que se debía descomprimir la zona más cercana al escenario.

“Tienen que dejar de empujar, puede haber un accidente grave”, dijo, dirigiéndose a ese sector en especifico. “Solo depende de ustedes que el show continúe” indicó, advirtiendo que el concierto se suspendería si no se lograba generar espacio.

Fuentes vinculadas al Movistar Arena explicaron a CHV Noticias que los guardias los ponen tanto el propio recinto, como la productora. Además, en este ámbito se suma el personal de seguridad del artista. “Para nosotros es importante que los asistentes tengan la mejor experiencia en sus shows” declararon.

Desde el espacio de eventos masivos indicaron que “lamentamos mucho la situación mencionada”, y aseguraron que están recabando más información para resolver el tema “de la mejor forma”.

A pesar de los intentos de CHV Noticias por comunicarse con DG Medios, la productora no quiso pronunciarse al respecto.

Malos tratos reiterados

Durante las tres fechas del concierto, numerosos relatos en redes sociales hablan de que el trato del cuerpo de seguridad hacia los asistentes del concierto fue agresivo.

“A mí un guardia me agarró de la cintura apenas pisé el sector de Diamante y se puso a tironearme”, cuenta Constanza. La joven añade que en otro de los tres conciertos, al que también asistió, “la guardia que estaba atrás mío, me empezó a tocar la espalda como enterrándome el dedo para que bajara el cartel que tenía, después dijo que si no lo bajaba nos iban a sacar”.

“Queremos destacar que a pesar de lo anterior, no todo fue malo. Tanto él (Tomlinson) como nosotras disfrutamos del concierto”, finalizan las jóvenes, quienes terminaron la serie de shows del cantante con un sabor agridulce.