Louis Tomlinson se reunió con pequeño fan autista en Chile: Solicitó conocerlo personalmente

El cantante Louis Tomlinson se encuentra en nuestro país para dar inicio a su gira por Sudamérica. El británico realizará en tierra nacional tres conciertos este 15, 16 y 17 de mayo, habiendo sido anunciada la última fecha la mañana de este sábado.

Siendo su primer día en Chile, el artista recordó la promesa que le hizo en 2020 a un pequeño fanático mediante su cuenta de Twitter luego de que su madre compartiera su historia con él y se comunicó con ella para poder concretar una reunión.

“Tengo un hijo. Su nombre es Renato y es autista. A sus dos años nos dijeron que no nos hiciéramos ilusiones con él, que quizá nunca lograría comunicarse, pero a casi sus tres años, ¡comenzó a hablar!”, escribió la madre.

“Han pasado 4 años desde que aprendió a hablar. Ya tolera ruidos, y dejó de usar guantes hace un año, ¿y saben lo más lindo? ¡¡Comenzó a escuchar música!! Primero instrumental, hasta que llegó a mi lista de reproducción, y descubrió a Louis Tomlinson. Partió por Two of Us, y se enamoró de su voz, fue un descubrimiento milagroso. ¡¡Desde entonces ha avanzado tanto!! Apuesto que sí lo vieran NADIE creería que es TEA”.

“Es un poco extremo, sólo quiere escuchar a Louis, y lo hace todos los días. Su canción favorita es Kill My Mind. Así que si alguna vez dudan del talento y capacidad de Louis Tomlinson para componer e interpretar, recuerden a mi Rena, que gracias a él logró de a poco salir al mundo“, finalizó.

“Esta es una hermosa historia. Envía mi amor a tu pequeño y hermoso muchacho”, le contestó en ese entonces públicamente Tomlinson tras leer su mensaje. “Ambos son bienvenidos a cualquier espectáculo mío. Me encantaría conocer al chiquito. ¡Eres una madre increíble, mantén la cabeza en alto!”.

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 25, 2020