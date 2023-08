¿Reconoció el error? Lucas respondió a Estefi tras dura acusación de aislarla en Gran Hermano

Lucas Crespo, último eliminado de Gran Hermano Chile, contó detalles inéditos de su paso por el reality show en conversación con el programa digital Ni Tan Basados de Chilevisión.

En diálogo con Julitroz y Natu Urtubias, el ex jugador respondió a una de sus últimas polémicas que trascendieron fuera del encierro. Se trata del particular consejo que realizó a Hans Valdés después de una noche de salvación.

En una íntima conversación en su habitación, Crespo le reveló al joven oriundo de Constitución una “técnica” para ignorar a ciertos compañeros.

“En vez de discutir y cag… la discusión, pa’ que no te ganí odio, (decía) ‘tengo que ir al baño urgente, hablamos después’. Es lo que hacía con la Estefi (…) esa hue… tení que hacer todo el rato”, reconoció el tiktoker, aludiendo a su relación con una ex jugadora.

Esto generó la respuesta de la propia Estefanía Galeota, quien durante su participación en “Espiando la fiesta” con Juan Pablo Queraltó, aseguró que “Lucas tiene un tema particular (con ella)”.

“Muchas personas me empezaron a etiquetar porque él hizo un comentario, donde confirmó efectivamente que me hacían bullying, cachai, y lo dijo él textual”, afirmó.

“Él evitaba hablarme, que se iba al baño, etcétera, como para dejarme hablando sola, lo encuentro horrible. Hago un llamado nuevamente al no bullying, que no exista, de forma transversal hay que hacer un trabajo de reflexión con nosotros mismos“, dijo Galeota antes de la eliminación de Crespo.

Lucas responde a acusación de “bullying” contra Estefi

El influencer se refirió a las polémicas acusaciones de Estefanía, indicando que “es totalmente cierto eso, es la única persona con la que no tuve una relación. Era una cuestión de personalidades”.

“Habían ciertas conductas de la Estefi que eran propias de su personalidad, pero que a mí me generaban ruido y no quería… Prefería no hablar con ella porque me sentía incómodo“, agregó.

En esa misma línea, sostuvo que “para evitar una confrontación para no ser hiriente o pesado, la evitaba“.

Crespo aseguró que prefería no hablar con la ex Miss Chile porque “no la quería hacer sentir mal. Era como ‘no quiero cagarla contigo, prefiero mantener la distancia pero con respeto'”.

“Le pido disculpas porque lo hice totalmente para evitar un conflicto mayor y me alejé. Entonces sí, te pido perdón. Cuando se fue yo fui el único que no le pedí perdón, como todos los que la votaron (…) Me sentía súper hipócrita”, añadió.

Mira el programa completo acá:

Síguenos en