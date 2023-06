Lucas se fue en picada contra Alessia: Jugadora rompió en llanto tras duro e inesperado comentario

Este miércoles, los jugadores de Gran Hermano Chile tuvieron la difícil misión de ingresar al confesionario y elegir a los primero cinco nominados que deberán luchar para no ser eliminados.

Tras explicar sus motivaciones para elegir cada uno de sus votos, los participantes del reality de Chilevisión finalmente se inclinaron por escoger a Jennifer Galvarini, Estefanía Galeota, Francisca Maira, Benjamín Lagos y a Hans Valdés.

Sin embargo, momentos antes de la votación tuvo lugar una peculiar conversación en la casa más famosa del mundo, la cual hizo que una de las jugadoras rompiera en llanto tras recibir un insólito comentario por parte de un compañero.

Mientras Fernando Altamirano, Ariel Wuth, Rubén Gutiérrez, Benjamín Lagos, Estefanía Galeota, Francisca Maira, Alessia Traverso y Lucas Crespo se encontraban en la habitación hablando sobre experiencias personales, este último se dirigió abruptamente hacia Traverso y le dijo que “no le compraba” nada, causando sorpresa entre los presentes.

¿Qué dijo Lucas a Alessia?

“No sé, te veo actuando en el cine. Te veo en tu papel, no sé. No te compro, no te compro tanto. Te estoy analizando si te creo”, dijo a su compañera, causando que ella se fuera en el mismo instante del lugar.

Momentos después, la ex The Voice Chile fue hasta un sillón donde lloró desconsoladamente. Enseguida llegó Gutiérrez y Constanza Segovia para consolarla y preguntarle qué había desencadenado sus lágrimas.

“Fue medio pasivo agresivo”

“Yo sé que es súper estúpido llorar por esto”, les dijo, junto con asegurar que no es la primera vez que le dicen un comentario de ese tipo. “Me han criticado mucho en mi vida por eso. Por eso me duele. Quizás Lucas ni siquiera lo dijo en mala”, reflexionó.

Posteriormente, Alessia continuó hablando sobre el tema con sus compañeros y reconoció que el comentario fue “medio pasivo-agresivo”. “¿Para qué? Se lo podía ahorrar perfectamente”, concluyó la participante.

Revisa el diálogo a continuación:

Lucas: ¿Alessia, por qué no estás en el cine?

Alessia: ¿Ah?

Lucas: No entiendo por qué no estás en el cine.

Alessia: ¿Por qué en el cine?

Lucas: No sé, te veo actuando en el cine.

Alessia: ¿Por qué?

Lucas: Te veo en tu papel. No te compro… no te creo tanto, pero…

Alessia: (Silencio)

Lucas: Pero igual te veo, igual te veo…

Alessia: (Continúa sin decir nada)

Lucas: Voy a ver, te estoy analizando si te creo o no.

Alessia: ¿Qué cosa?

Lucas: Por ahora te creo. Vamos a ver de acá a un par de meses.