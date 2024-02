Lucas Crespo usó a los artistas urbanos para responder crítica por “tener poca ropa”

Lucas Crespo respondió a un seguidor que lo criticó a través de sus redes sociales. El ex jugador de Gran Hermano fue cuestionado por usar siempre las mismas prendas.

“Amigo podrías comprarte ropa. Siempre andas con las mismas poleras. Aproveche su plata”, dice el mensaje.

El deportista respondió a las críticas a través de un video en su cuenta de Instagram donde explicó por qué prefiere optar por menos prendas. “No le voy a mentir. En efecto, tengo como tres pilchas y las vamos rotando. Lo que tu me dices es un reflejo de lo que le pasa a mucha gente, de necesitar poseer para definirse, necesitar comprar cosas para demostrar quienes son”, expuso.

De paso, Lucas Crespo hizo una comparación con los artistas del género urbano para profundizar en su punto y sostuvo que “andan con las poleras Gucci y todas las marcas para demostrar qué tienen y quiénes son. Yo soy la misma persona con una polera de cinco lucas o una de 300 lucas, estoy ni ahí”.

“Soy de la escuela que cuando uno me posee, menos lo poseen. Mientras menos cosas materiales uno tiene, más libre es. Yo agarro mis tres pilchas, las meto a la maleta y me mando a cambiar a cualquier lado. No hay nada material que me retenga”, agregó.

Finalmente, el ex chico reality comentó que para él aprovechar el dinero es “el asadito con los muchachos todos los fines de semana, viajar, recorrer, sacar a comer a la mamá, no el tener cosas”.

El mensaje de Lucas Crespo

Síguenos en