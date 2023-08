Lucas Crespo reveló si seguirá estudiando psicología en la universidad tras su eliminación de Gran Hermano

Tras su bullada salida de Gran Hermano, donde alcanzó el 88% de las preferencias en la votación popular, Lucas Crespo visitó CHV Noticias y entregó inéditos detalles de su estadía en el encierro.

Dentro de lo que contó, el jugador abordó la popularidad de Pincoya y la fallida estrategia de su grupo para eliminarla. “Me doy cuenta que tal vez no es que yo haya sido el más débil, sino que ella es muy fuerte y muy querida”, expresó.

A su vez, el influencer reflexionó en torno a las dificultades que tuvieron a la hora de elaborar un mejor plan, pues apeló a que no contaban con algunos detalles sobre Jennifer. “Si uno entrara con información de afuera, tal vez adentro sería más fácil idear algo”, aseguró.

Pero eso no fue todo, ya que Lucas también habló en torno a su nueva vida luego del reality. En ese sentido, sinceró sus planes como estudiante de Psicología y reveló su proyección en el mundo de las redes sociales.

Lucas Crespo: ¿Seguirá estudiando Psicología?

“Me queda como un semestre”, comenzó diciendo Crespo a la hora de hablar de sus estudios universitarios. “Pero no sé, desde que entré a la carrera, como estaba becado, no pagaba, como que quise estudiar una carrera que me gustara por lo que se aprendía“, explicó.

Por tal motivo, el profesor de jiu-jitsu reveló que “nunca tuvo la intención de trabajar como psicólogo”. “Creo que es una pega súper compleja, que tiene una responsabilidad muy grande“, argumentó.

El Plan B de Lucas: “Me voy a tener que ir a otro país”

En consecuencia, el eliminado jugador adelantó que planea desarrollar su faceta como influencer en el corto y mediano plazo. “Si es que se puede seguir trabajando en las redes sociales, seguir ahorrando para sacar el emprendimiento que tengo. Lo que más me gusta es hacer clases, deporte, poder vivir de eso”.

¿Plan B? De acuerdo con el denominado “cuicazo”, en caso de que le vaya mal, no descarta la opción de emigrar. “Me voy a tener que ir cagando a otro país para probar suerte. Por ahí Argentina, tenemos visa 1 año y si no, Brasil“, dijo, antes de concluir. “Pero no hay nada claro”.

