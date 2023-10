Lucas habla del conflicto familiar que lo terminó echando de su casa: “El que se equivocó fui yo”

En una honesta conversación con Francisco Arenas, Lucas Crespo entregó detalles del conflicto familiar que lo terminó echando de su casa. “El que se equivocó fui yo, pero la manera en la que me hizo saber que me equivoqué y cómo tomó la decisión, creo que no fue la correcta. No sé si fue un error tan grave para reaccionar así“, reflexionó el jugador respecto de su abuelo, dando detalles de esta situación que lo mantiene en búsqueda de un hogar. Hay que recordar que el participante, antes de reingresar a Gran Hermano Chile reveló que “me echaron por invitar a la casa a cierta señorita que no le gustó a mi familia”, refiriéndose presuntamente a Francisca Maira.