"Van a salir cag... uno por uno": La desalentadora proyección de Lucas ante resultados de Pincoya en Gran Hermano

El domingo pasado, Lucas Crespo se transformó en el octavo eliminado y se inscribió en la historia de Gran Hermano al convertirse en el quinto jugador más votado por el público, alcanzando el 88% de las preferencias.

“No me tenía mucha fe tampoco, pero me quedó una experiencia increíble. Me llevo a gente maravillosa, que es lo importante de este programa”, expresó el jugador luego de conocer el resultado.

Varios días después, el estudiante de psicología y profesor de jiu-jitsu concentra su atención en volver a la normalidad y retomar su vida luego de haber estado más de dos meses encerrado en la casa más famosa del mundo.

En conversación con CHV Noticias, Lucas entregó inéditos pormenores sobre su estadía en el encierro y también confesó sabrosos detalles de su relación con algunos de los jugadores del programa.

La fallida estrategia de Lucas en Gran Hermano

El eliminado concursante ahondó en profundidad en torno a su fallida estrategia para eliminar a Jennifer Galvarini, asegurando que es un objetivo que es prácticamente imposible de alcanzar, ahora que ve las cosas desde afuera.

“Me doy cuenta que tal vez no es que yo haya sido el más débil, sino que ella es muy fuerte y muy querida“, expresó al referirse a su bullada eliminación del reality.

“Al final tampoco uno se puede culpar, porque allá adentro uno no sabe una mierda. Entonces uno asume cosas y claro, si uno entrara con información de afuera, tal vez adentro sería más fácil idear algo“, agregó.

En esa línea, Lucas sorprendió al dar una tajante respuesta al especular en torno a una eventual salida de Pincoya. “Yo creo que lo van a intentar hacer de nuevo y van a salir cagando uno por uno, pero bueno…”.

Lucas Crespo sobre Pincoya: “No hay nada que hacer”

En vista de lo anterior, Crespo siguió su argumento y manifestó un desalentador panorama para sus amigos del reality. “Me comentaron ayer y hablé por teléfono con un par (de amigos)… no hay nada que hacer, me dieron a entender que está absolutamente todo perdido“.

“Ya ganó, básicamente”, sentenció el universitario, momento en el que también aprovechó de recalcar en la distorsionada percepción de la realidad que tienen en la casa. “Adentro se ve como una realidad brutal y que es una batalla… pones pie afuera y(piensas) ‘qué carajo estábamos peleando“, concluyó.

