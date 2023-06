El “cuicazo”: Quién es Lucas Crespo, el influencer que se convirtió en uno de los jugadores de Gran Hermano Chile

Este domingo 18 de junio se estrenó Gran Hermano Chile, el reality show más importante de plantea que llegó a las pantallas Chilevisión.

Y uno de los 18 participantes que ingresó a la casa más famosa del mundo es el tiktoker Lucas Crespo, quien llamó enormemente la atención de los televidentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

Es que el influencer de 23 años ya era bastante conocido antes de ingresar al programa. ¿Por qué? Acá te contamos tres hitos que lo hicieron una cara popular entre los jóvenes con su presencia principalmente en TikTok y en programas de YouTube.

Acá te dejamos tres episodios en redes sociales que lo catapultaron a la fama.

1. “Cuicos maleducados”

A través de su cuenta de TikTok, el joven estudiante de psicología de 23 años compartió una profunda reflexión sobre sus compañeros universitarios.

En un video de tres minutos, el influencer los criticó por no ser capaces de saludar a los guardias ni auxiliares de la casa de estudios a la que va él, la Universidad del Desarrollo.

Identificándose a sí mismo como un “cuicazo”, señaló que “no es posible que en la UDD la gente, casi que nadie, salude a los auxiliares del aseo. Qué chu…loco. Nadie es capaz de saludarlos. Qué cuesta. Es una hue… que a mí, me enferma profundamente. Son modales”.

En esa línea, el actual profesor de Jiu-Jitsu explicó que por esa razón, “a veces entiendo que la gente deteste a los cuicos”.

2. Enfrentamiento con Víctor Chanfreau

En junio del año pasado Crespo protagonizó otro comentado momento cuando se enfrentó al ex dirigente estudiantil Víctor Chanfreau por su llamado a boicotear el proceso de la PSU en 2019.

En el marco del programa Sin Filtros, el tiktoker acusó al ex vocero de la ACES de que “te cagaste en la cara de una generación completa de alumnos que se sacaron la cresta para dar la PSU, con toda la ansiedad que esa prueba ya genera”.

“Hay pendejos (sic), muchos que yo conozco, que se sacaron la concha… (sic) trabajando turnos nocturnos, doble turno, para pagar un preuniversitario, ahorrar a los papás, para poder ser la primera generación de su familia en entrar a la universidad. Y a vos (sic) porque te pareció que había que boicotearla, ‘boicoteémosla’– Y dos años después diste la PSU y entraste a la universidad”, añadió el influencer.

Mientras tanto, el ex líder estudiantil escuchaba a Crespo, quien le dijo que “con tus ideales es que critican muchas cosas y no dan ninguna solución”, a lo que Chanfreau respondió que “planteamos la solución: se tienen que nacionalizar los recursos naturales para que se financie los derechos sociales. Esa es una solución, no una crítica”.

3. Mujer chilena vs venezolana

Finalmente, otro de los momentos en que se viralizó el futuro psicólogo fue cuando criticó un comentario expuesto por una mujer venezolana contra las chilenas.

“Las chilenas son las más feas de América. Desde que llegué no tengo competencia bebé”, le escribieron en redes sociales, a lo que él rápidamente reaccionó.

“Señorita, primero que todo creo que usted está compitiendo sola, porque con esa actitud no le gana a ninguna chilena. La chilena es una mujer esforzada, trabajadora, cariñosa, de piel, buena madre, fiel (…) es la suma de su belleza con su personalidad lo que la hace tan grande”, replicó.

“La mujer chilena puede ser preciosa, y puede estar con un hombre feo o que no tiene ningún peso, porque lo ama ¿Entiendes el nivel de nobleza que implica eso? En cambio la venezolanas que he conocido son, no hay que generalizar, pero son más superficiales, más materialistas, más frías, etc”, añadió.

En esa línea, la llamó a tener más humildad, ya que aunque “las venezolanas pueden ser muy lindas, las chilenas también son muy lindas, y eso sumado a la gran personalidad. Entonces no crea que usted no compite, porque puede haber personas mucho más lindas”.