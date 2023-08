Lucas dijo estar impactado por lo sucedido con Bigote: “Encuentro injusto que me tilden de maltratador”

El ex jugador de Gran Hermano Chile se mostró sorprendido por el alcance que tuvo esta interacción con el can, asegurando no recordar qué fue lo que sucedió. "Yo era el hue... que más jugaba con Bigote dentro de la casa", acusó.