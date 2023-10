Lucas asegura que pudo “reivindicarse” tras su segundo paso por GH: “Me habría encantado quedarme”

Lucas Crespo no logró convencer al público en su segunda oportunidad en Gran Hermano Chile y, a dos semanas de su regreso, el pasado domingo se convirtió en el nuevo eliminado del reality show.

Sin embargo, el ex jugador de 23 años le bajó el perfil a esta situación y evaluó de manera positiva su segundo paso por el programa.

“Me mataron que me pusieran en placa tan encima, pero yo creo que si mandaban la nominación para el jueves o viernes, yo creo que no me nominaba nadie”, dijo en entrevista con CHV Noticias.

En ese sentido, aseguró que “me estaba llevando súper bien con todos, hasta que con el Seba (Ramírez), que en el primer día me quería puro echar y después decía ‘que no se vaya el Lucas’”.

“Yo iba a eso, igual que en la primera vez. Sólo que en la primera vez no contaba con el hambre o cómo me iba a afectar el estrés“, agregó.

Asimismo, sostuvo que “pude mostrarme como soy yo, porque la primera vez no sé si sonreía y en teoría soy un h… súper alegre. Me dio lata cómo me mostré antes, en cambio ahora pude reinvidicarme un poquito“.

Lucas Crespo: “Me hubiera encantado quedarme”

Crespo confesó que en esta segunda eliminación quedó con una sensación amarga, ya que le hubiera gustado continuar más tiempo en la competencia.

“En la cena dije que si alguien tenía que irse, prefería irme yo que los otros dos, pero de igual manera me hubiera encantado quedarme“, sinceró.

El joven reconoció que “la estaba pasando bien, le tengo cariño a todos los que están adentro, entonces igual me da pena verlo”.

“Siento que la vibra tenía era necesaria, porque estaba muy en la buena onda y no todos están así. Entonces igual hubiera sido un aporte, pero vamos a tener que esperarlos afuera y recibirlos“, agregó.

