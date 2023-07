“A los 15 años tuve un amor de verano…”: Lucas Crespo llegó a las lágrimas tras impactante confesión

Tras una nueva actividad en la casa de Gran Hermano Chile, los participantes del reality desahogaron parte del peso que llevaban en sus corazones y aprovecharon de compartir partes importantes de su vida con el resto de los jugadores.

En este contexto, Lucas Crespo confesó que no tenía ex parejas, ya que no presentaba mayor interés en concretar una relación seria. Sin embargo, luego de que sus compañeros fueran revelando fuertes situaciones por las que han pasado, quiso volver a levantar la voz.

La confesión de Lucas

“Es en base a lo que dijo la Coni igual y por eso se me ocurrió decirlo. Lo encuentro brígido, que se haya atrevido. Yo nunca me he atrevido a decírselo a nadie”, partió diciendo el profesor de jiu-jitsu al resto de la casa.

A punto de llorar, Lucas expresó que “a los 15 años más menos, en vacaciones, tuve como un amor de verano y embaracé a una cabra chica. Teníamos los dos 15, 16 y yo no sabía. En Santiago me dijo que estaba embarazada y que iba a abortar”, confesó.

“Yo me hice el huéon (…) la ayudé con el aborto. Empecé a robarle plata a mis papás, a mis tíos en los almuerzos familiares”, fue poco a poco soltando el tiktoker.

“Yo me sentí un hijo de pu… (…) y desde ahí cada vez que me gusta alguien, me alejo porque soy un hijo de pu… y siempre me he alejado (…) siempre me auto saboteo“, comentó Crespo, pidiéndole perdón a las mujeres con las que ha estado.

De esta forma, el estudiante de psicología confesó no solo sus acciones de adolescente, sino también las razones por las que no tiene relaciones serias. Ante esto, toda la casa se acercó a abrazarlo y le dedicaron palabras de apoyo. No obstante, Lucas mantuvo en todo momento los nervios por “que sepan mis papás”, le dijo a Alessia.