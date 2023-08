“Me duele muchísimo”: Lucas Crespo se convirtió en el primer jugador en renunciar a Gran Hermano Chile

Un verdadero terremoto azotó esta noche a la casa de Gran Hermano Chile, pues uno de los jugadores tomó una drástica decisión que cambiará el curso de las relaciones al interior del encierro.

Si bien algunos jugadores habían hecho un anuncio de esta naturaleza con anterioridad, lo cierto es que, en esta ocasión, la determinación de la persona en cuestión no tiene vuelta atrás.

Hoy, miércoles 2 de agosto, Lucas Crespo comunicó su renuncia inmediata al reality de Chilevisión, haciendo efectivo su abandono del inmueble a partir de esta misma jornada.

Sin previo aviso y tampoco advertencias por su parte, la noticia la reveló esta noche al interior de la casa, donde también entregó los argumentos que lo llevaron a dejar la competencia.

Renuncia en Gran Hermano: ¿Qué dice el protocolo?

Antes de hacerse efectiva la renuncia, la cual se convirtió en la primera en la historia de Gran Hermano Chile, Lucas debió cumplir con las normas que dicta el protocolo para estos casos.

Tal como en el caso de los participantes antes mencionados, una vez que Lucas manifestó su deseo de dejar el reality de Chilevisión, tuvo 24 horas para meditar su decisión y llegar a una respuesta definitiva.

Durante ese lapso, el jugador pudo optar a una conversación íntima y privada con un psicólogo dispuesto por la producción, el cual estuvo disponible para ayudarlo a reflexionar en torno a la posible renuncia.

En ese caso, si Lucas no hubiera seguido con su decisión, no habrían existido sanciones ni represalías. Sin embargo, como confirmó su abandono de la competencia, la renuncia fue comunicada a sus compañeros y se hizo efectiva a la brevedad.

Lucas renunció a Gran Hermano Chile

Tras el sorprendente anuncio, finalmente, Lucas Crespo renunció la noche de este miércoles a Gran Hermano Chile. “Me quiero ir de forma definitiva. Estoy pa’ la cagá”, comenzó diciendo el jugador en el confesionario.

“Físicamente despierto con dolores. La rodilla no me da más. Me ahueoné y reactivé una hernia que tenía hace tiempo”, agregó. “Quería cumplir mi sueño y estoy desbaratándome acá adentro. Estoy con la cabeza en otro lado. Y si estoy así prefiero no estar. Me duele muchísimo”, añadió.

“Quería enfocar esta oportunidad y dedicarme a lo que más me gusta, he sacrificado toda mi vida para vivir del deporte. (Pero) me lesioné. Entré con indicios de una hernia que traté a su medida, pero al perder masa muscular, tener poco sueño y estrés, me hice cagar la espalda”, expresó.

“Me despierto y lo único en lo que pienso es en que me duele. Me altera todo. Estoy irritable. Estoy mal“, concluyó diciendo el jugador en el confesionario.

#GranHermanoCHV | ¡No hay vuelta atrás! Lucas decidió abandonar definitivamente la casa de Gran Hermanohttps://t.co/tNZYXnisSD pic.twitter.com/Rw0kun0Rxh — Chilevisión (@chilevision) August 3, 2023

