Lucas responde a críticas por gestos románticos hacia Fran en Gran Hermano

Tras la salida de Lucas Crespo de la casa-estudio de Gran Hermano Chile, el ex participante ha ido descubriendo nuevos detalles de lo que pasaba en el reality show y que él no pudo notar por sí mismo.

Sobre lo misma, el profesor de jiu-jitsu conoció las opiniones del público sobre sus acciones dentro de la casa más famosa del mundo, incluidos sus gestos románticos hacia Francisca Maira, quien le robó el corazón.

La respuesta de Lucas a las críticas

A través de una caja de preguntas que el ex chico reality dejó en su cuenta de Instagram, muchas personas le consultaron sobre su paso por Gran Hermano, mientras que otros lo criticaron por lo que hizo y lo que no.

“Me das pena! Regalaste flores, escribiste cartas y te la quitaron igual y en la tele! Ridículo”, le comentó un usuario de la red social, a lo que Crespo no tardó en responder y dejar visible en su propio perfil.

“Le puede haber pasado a los mejores, estaba difícil la competencia también en mi defensa”, partió diciendo Lucas entre risas en un video, agregando que no se arrepiente de nada y que entiende que puede haberse visto chistoso cómo se la jugaba por Fran.

Recordemos que el ex jugador escribió poemas para conseguir flores y chocolates para Francisca, instancia que emocionó a todos con su gesto de amor.

“Uno no posee a nadie, uno está, disfruta, ríe, esos momentos pueden pasar (…) Lo importante es que el cariño se mantenga, la amistad que hubo se mantenga y en mi caso eso se mantiene“, explicó al usuario que dejó el machista comentario.

Para cerrar el tema, Crespo le comentó a quien le había dicho ridículo que “no hay por qué tener pena ni tanta empatía de su parte. Lo más importante es que ella sea feliz, que yo sea feliz”.

Este video acumuló en menos de un día más de 1.800 comentarios, siendo principalmente gente que lo defendía por sus acciones. “Si la otra persona no lo valoro solo define a esa persona pero no a ti” y “ahí se nota que naciste en una época equivocada, donde son unos superficiales, y no saben apreciar los detalles, eres lo mejor”, dijeron algunos.

Revisa la respuesta de Lucas:

