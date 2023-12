“Fue la parte más tranquila”: Lucas Crespo reveló la verdad detrás de osado baile en evento discotequero

Nuevos pormenores entregó Lucas Crespo del evento al que asistió en Antofagasta en noviembre, asegurando que lo que se vio en el registro es solo una parte de lo ocurrido.

Cuando salió de la casa más famosa del mundo, el jugador de la primera temporada del reality show en su versión chilena acudió hasta un bar y tuvo un coqueto momento cuando tomó a una asistente y realizó movimientos osados durante un baile.

Qué pasó en el evento al que asistió Lucas Crespo

Fue durante el react de Gran Hermano con Claudio Michaux en que el estudiante de psicología quiso revelar detalles de este encuentro, señalando que pasó mucho más de lo que se puede ver en el registro.

“Necesitaba ‘x’ monto por una cosa específica. Yo me conozco y por eso no hago eventos porque soy medio desatado. Parte la h…, primero buena onda, típico evento. De repente, empiezo a mirar y digo: ‘hagamos una h… buena‘”, recordó Lucas Crespo.

Tras hacer un juego entre hombres y mujeres, la personalidad contó que la asistente al evento se le acercó y le dijo: “yo te bailo“.

Enseguida, Lucas aseveró que: “me pongo en la silla y me empezó a bailar. Ahí dije: ‘pongamos orden’ y me tocó a mí (…) esa fue la parte más tranquila de la h…“.

También, el participante de Gran Hermano Chile indicó que en el evento “Después hubo una botella de agua… Ningún criterio con la comunidad“.

Finalmente, el jugador cerró asegurando que “no hubo beso. Siempre parece (que se besaron), pero no hubo besos“.

Mira los detalles que entregó lucas de su osado evento tras salir de Gran Hermano Chile

Síguenos en