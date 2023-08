Lucas se retractó de su renuncia y se queda en la casa de Gran Hermano

Con bombos y platillos anunció Lucas Crespo este miércoles su renuncia. Con el argumento de un malestar físico, el jugador comunicó a todos sus compañeros su decisión irrevocable de abandonar para siempre la casa de Gran Hermano Chile.

“Físicamente despierto con dolores. La rodilla no me da más. Me ahueoné y reactivé una hernia que tenía hace tiempo”, fue lo que dijo en el confesionario. “Quería cumplir mi sueño y estoy desbaratándome acá adentro. Estoy con la cabeza en otro lado. Y si estoy así prefiero no estar. Me duele muchísimo”, confesó.

En esa línea, según el reglamento, Crespo debía abandonar esta noche el encierro. Sin embargo, algo ocurrió. “Me mandaron con un doctor afuera, salí de la casa, fue toda una experiencia”, comenzó diciendo a sus compañeros.

“Mi susto es que (la dolencia) empeorara estando acá, durmiendo mal, comiendo mal. (Pero) me dijeron lo que era, me pincharon con corticoides y me van a dar remedios súper fuertes”, dijo el jugador, antes de revelar lo que sentía respecto a su decisión.

“Dijeron que no debería empeorar mientras repose y entrene no tan fuerte”, dijo, sincerando de inmediato su posición. “Fue penca. Puta, pensar que me hubieran dado esta oportunidad antes de renunciar y por ahí no renunciaba“, expresó, dejando helados a todos sus compañeros.

“Y el doctor me dijo que no era lo que yo creía. Bueno, da lo mismo, para dejar eso en claro. Fui a renunciar el mismo día porque llevaba dos semanas con el dolor y el último día me hicieron despedirme de todos. Y hoy me dicen anda al doctor“, dijo Lucas. Finalmente, el participante tomó la decisión final de continuar en el programa.

