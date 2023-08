"No me van a ganar por inteligencia...": La teoría de Lucas para eliminar a sus dos principales rivales

La tensión en la casa estudio de Gran Hermano Chile no cede luego del fuerte encuentro entre Lucas Crespo y Pincoya. Ahora, el influencer lanzó una teoría sobre la próxima placa de eliminación y aseguró que la chilota será la nueva eliminada, antes que Coni. “Todos nuestros votantes, como somos amigos, la votan a ella (Jennifer)”, expresó ante la incertidumbre de sus compañeros. “Gana alguna de esas dos hueonas (sic) yo me recontracago (sic)… no puede ser”, señaló. “Sí, sería muy feo que ganara una de ellas”, añadió Jorge. “No me van a ganar por inteligencia… quiero que se vayan (…) la Pincoya, quiero se vaya a la chucha (sic)”, insistió Crespo enojado.