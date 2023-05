Lucho Jara reveló que “tengo una carpeta con mis memes”: “No tengo esa imagen de lo que la gente dice que soy”

Uno de los personajes más conocidos de la televisión chilena es Luis Jara, quien por estos días trabaja en un nuevo disco de la mano con el productor musical Humberto Gatica.

Sin embargo, fue hace algunos años que el cantante le puso pausa indefinida a sus apariciones públicas y se mudó a Miami, cuidad en la que está radicado.

“La televisión en Chile es una etapa cerrada. Es una etapa muy linda que cumplí y siento que ahora tengo que ir por otra etapa. Si me vienen a buscar para conducir un programa, no”, aseguró en conversación con La Cuarta.

Sin embargo, esta exposición tanto en televisión como en redes sociales le ha valido numerosas críticas en contra de su persona, algo que él ha tratado de evitar.

“Yo tengo otra imagen de mí, no soy ególatra. Soy un tipo súper corriente. Es curiosa la imagen que tiene el resto de mí, pero yo no la comparto. No tengo esa imagen de lo que la gente dice que soy“, dijo para el citado medio.

“Ahora… ¡la gente!. Es un grupo menor. No voy a convencer a dos personas… para qué“, agregó.

Tras esto, reveló detalles sobre el curioso contenido que tiene guardado en su teléfono, específicamente en su cuenta de WhatsApp.

“Tengo una carpeta con mis memes. Los paso al papel. Para mí, el mejor es el de la Semana Santa, el de Jesucristo. Tengo demasiados (…) En WhatsApp los stickers que más ocupo son los míos“, señaló.

“Ese que estoy saliendo de la piscina con ropa, es el mejor. Es como ‘oye, nos juntamos donde no sé qué, al carrete…’, y todo el mundo coloca este”, dijo el presentador de televisión.