Luis Jara se refirió a la polémica generada tras el video de Natthy Chilena, el que se difundido en redes sociales y donde se confundió al cantante con uno de los clientes de la scort. El propio intérprete negó ser él quien aparece en el registro.

En conversación con el mago Rodrigo Tolzen, a través de Instagram Live, el conductor dijo que “a mí esto de esta niña que inventa toda esta lesera a mí me viene y me va. A mí no me importa, yo me río”, según consignó La Cuarta.

Sin embargo, aseguró que “quien no se ríe es mi familia” y “la gente que escribe eso no está pensando que yo tengo un hijo de 13 años que puede leer una red social y que cuando no lee una red social de su papá lee otras que ensucian su inocencia”.

Además, cuestionó que algunos medios hayan dado por cierto que se trataba de él en el video, donde se ve a un hombre con la mujer en una pose erótica.

“Porque si vas a ser un periodismo serio, por favor, yo soy la primera fuente“, cuestionó Jara, quien también relató que tuvo un momento tenso con un periodista, a quien le habría cuestionado por esta situación.

Junto a esto, argumentó que “lo que yo haga como una persona adulta no tengo por qué explicárselo a un montón de hueones que no conozco. Yo se lo tengo que explicar a la persona con quien vivo en mi casa, si es verdad o es mentira. Yo me río de esto y espero que mi familia pueda salir de esto”.

“Si yo alguna vez fui a una despedida de soltero no se la tengo por qué explicar a la opinión pública. Si es que a mi familia, porque tengo 55 años. Que vengan 5, 10 o 20 pendejos a reírse de lo que hice o no hice a mí me importa una raja. Mi vida entre cuatro paredes la hago como yo quiero”, expresó.