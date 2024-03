Lucho Miranda se sinceró sobre la cuenta de Arsmate de su novia: “Ayer le saqué fotitos…”

Luis Miranda fue uno de los comediantes que se llevó la ovación del “monstruo” en Viña 2024, consiguiendo además las dos Gaviotas de Plata y Oro. Una rutina que no sólo se enfocó en su discapacidad, sino que además habló abiertamente sobre su relación con Franshesca Toledo.

La pareja está cerca de cumplir tres años de pololeo y tienen aún pendiente su matrimonio, el cual fue aplazado por la presentación del humorista en el Festival de Viña. Mismo escenario donde Miranda bromeó sobre el perfil de Arsmate que tiene su prometida.

Arsmate es el denominado OnlyFans chileno y corresponde a una plataforma donde sus usuarios pueden vender contenido exclusivo, el cual generalmente se asocia a registros de índole erótica.

En el caso de Franshesca, se puede constatar que cuenta con mil suscriptores, quienes pagan por acceder a fotos y videos de la joven.

Ante esta situación, y luego del éxito de su rutina, a Lucho le preguntaron lo siguiente: “¿No te importa que la Fran tenga Arsmate?”.

Y la respuesta del comediante sacó carcajadas en sus usuarios: “Claro que no. Ayer le saqué fotitos, no quedó ninguna buena“, replicó, haciendo alusión a su discapacidad.

” (Fran) Pensó que yo lo había hecho intencional para que ella no subiera nada, y ahí le expliqué que no podía abrir las manos, por lo cual me cuesta sacar fotos. ‘Oh chucha’, dijo ella, ahí se puso el traje de enfermera y volvimos a intentarlo. Tengo fe en esta pyme”, cerró en su respuesta.

