“Gracias por decir que sí”: Comediante Lucho Miranda anunció que contraerá matrimonio con su polola

Luis “Lucho” Miranda se ha convertido en una de las recientes revelaciones del humor chileno. Tras su presentación en Teletón 2021, donde contó su emotiva historia de rehabilitación, se ha ganado el cariño de las redes sociales y el reconocimiento de sus colegas.

Por esta razón, generó sorpresa y emoción entre sus seguidores al comunicar un importante paso que dio con su pareja, Franshesca Toledo.

“Feliz cumpleaños mi amor. Quiero que vivamos juntos y felices por toda la vida. GRACIAS POR DECIR QUE SÍ”, escribió el humorista en una publicación, donde aparecen ambos mostrando sus anillos de compromiso.

Por su parte, Toledo respondió al post con un romántico mensaje: “Amor. Lo más hermoso que me ha pasado eres tú, juntitos por siempre mi vida”.

El joven oriundo de Vicuña también adjuntó un video en que su polola intentaba colocarle la argolla en una mano que, producto de su situación de discapacidad, mantiene empuñada.

A través de sus historias, explicó “ya estoy con mi anillo puesto, muy muy feliz. Mucha gente me preguntó cómo me lo puse y no es tan difícil, porque yo igual puedo abrir un poco las manos. Entonces con ayuda, se me hizo fácil”.

Reacciones de colegas y seguidores

El anunció desató una ola de comentarios entre los seguidores de Lucho Miranda, quienes celebraron el compromiso con su pareja y destacaron la amena relación que han mantenido con el tiempo.

Como era de esperarse, colegas del humor como Paloma Salas, Rodrigo Vásquez (Altoyoyo), Claudio Michaux, Paola Molina, Beno Espinosa y Pedro Ruminot dejaron algunos mensajes. “Bueeeeeeena, grande mercado libre. Abrazos a los dos, qué linda noticia”, señaló Ruminot.

En tanto, algunos usuarios escribieron comentarios como “qué hermosa pareja son”, “me encantan”, “se merecen lo mejor” y “Copihue de Oro a la mejor pareja”, entre otros.

Revisa la publicación acá: