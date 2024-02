Lucho Miranda: Su “primera chamba” como funcionario municipal y un show online que lo cambió todo

Lucho Miranda es la revelación del humor chileno que se presentará este miércoles 28 de febrero en el Festival de Viña del Mar 2024. Sin embargo, hace tan sólo unos meses, el comediante se dedicaba a un rubro totalmente distinto.

El humorista estudió la carrera de Auditoría en la Universidad de La Serena, profesión que logró ejercer por cuatro años en la Municipalidad de Vicuña.

En entrevista con Julio César Rodríguez en el programa La Junta, Miranda aseguró que esta fue “su primera chamba” y contó detalles de dicha experiencia.

Lucho Miranda y su pasado como funcionario municipal

“Mi primer trabajo fue como contador auditor en la muni de Vicuña. Era mal contador“, reconoció con humor el joven.

“¿Cómo vas a ser un mal contador?”, preguntó el animador de Chilevisión, a lo que el humorista explicó que “hay cosas que uno no nace para eso, además, era malo para los números”.

En ese sentido, explicó que “yo quería estudiar algo con números y dentro de todas las opciones había inglés, pero en Contabilidad solamente había un inglés. Así que dije ‘ahh, una h… fácil’ y después estudié y me di cuenta que no se ve tantos números, es más libros y textos”.

“Cuando fui a trabajar era algo distinto a lo que había estudiado, entonces me di cuenta no lo hacía bien“, aseguró.

“¿Te pegaste algún cagazo?”, preguntó el animador de Chilevisión, a lo que el comediante se sinceró al decir que “hartos”.

Dentro de los problemas que tuvo durante su experiencia en el municipio vicuñense, recordó que “pagaba demás” a algunos funcionarios. “Igual quiero dejar en claro que toda esa plata se devolvió en su momento”, remarcó.

“Después venía el cacho. Tenía que llamar y decir ‘oye, te pagué esta cantidad de plata demás, ¿puedes devolverla?’ y la otra persona siempre se hacía la hue… (…) Entonces ahí tenía que comprobar, se hacían los hue… y yo tenía que devolver la plata“, expuso.

Un show online que cambió su vida para siempre

Asimismo, señaló que “me pagaban muy mal, el mínimo siempre y el último año me pagaron un poco más”.

“Mucha gente me decía ‘por qué renunciaste a la pega de contador, si es tan rentable’ (…) Y es que en un show de comedia online en ese tiempo gané lo mismo trabajando un mes y no me sentía incómodo trabajando ahí“, transparentó.

Este show online marcó un antes y un después en la carrera de Miranda, puesto que desde ese día decidió dedicarse de lleno a la comedia. “Ahí dije ‘chao jefe’. Igual me fui en buena, yo quería irme en mala y dejando la cag…”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Miranda Espinosa (@elluchomiranda)

Síguenos en