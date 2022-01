A principios de esta semana, la reconocida modelo argentina Luciana Salazar, recibió críticas por parte de los internautas en relación al supuesto tratamiento que le había hecho en el cabello a su hija Matilda, de cuatro años. Los usuarios acusaron que se lo estaba tiñendo.

La trasandina salió a defenderse y disparó de vuelta contra quienes la cuestionaron y a través de sus historias en Instagram expresó que “la gente que no es feliz rompe mucho las…“, haciendo referencia a quienes comentaron sobre el pelo de la pequeña. Tan solo algunos días más tarde, hizo uso de la misma plataforma para comunicar una drástica determinación.

“No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija“, fue lo que comenzó diciendo, según recogió el medio argentino Crónica. Luego, agregó que “las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a las menores de edad”.

Finalmente, la modelo aseguró que “por eso, mañana, con el asesoramiento del Dr. Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días”.