Una linda noticia es la que dio a conocer recientemente la modelo Lucila Vit: se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja, el ex futbolista Rafael Olarra.

La personal trainer argentina radicada en Chile reveló que espera su primer hijo a través de una publicación en sus redes sociales, donde posteó una foto de la ecografía junto a un emotivo texto.

“Te soñé y anhelé por siempre… Es ahora cuando logro entender el gran sentido y milagro de la vida… La verdadera magia, luz y felicidad. El cielo en la tierra”, dice al inicio del mensaje en su cuenta de Instagram.

“Me explota el alma y corazón de alegría… No existen palabras suficientes para describir esta locura divina. Hijit@, el mundo es como es y no voy a poder cambiártelo, pero sí puedo asegurarte que de las personas que nos rodean vas a tener amor de sobra y junto a @rafaolarra19 (no pude haber elegido un mejor padre para vos!) prometemos entregarte nuestra mejor versión!!”, continuó la modelo.

“Te esperamos ansiosos restando los días en el calendario para conocerte e imaginándote en cada momento mientras vemos mi panza crecer…Te amo como nunca imagine amar!! Gracias bebé, gracias Rafa, gracias vida por hacerme sentir la mujer mas plena y feliz del universo!!”, concluyó.

La relación entre la también conductora de televisión y Olarra fue confirmada a principios de este 2021, luego de que ambos terminaran sus relaciones, Vit con el futbolista Lucas Paserini y Rafael con Natalia Mandiola.

Mira la publicación a continuación: