“Mucha frustración”: Lucila Vit contó cómo han sido sus primeros meses de mamá

Fue a principios de abril pasado cuando la influencer argentina Lucila Vit anunció que se convirtió en madre, esto tras el nacimiento de Agustina Olarra.

La pareja del ex futbolista de la selección chilena, Rafael Olarra, relató cómo han sido los primeros de maternidad, donde reveló que tomó cursos para que su hija “pueda descansar bien y para que tome mi leche”.

“Uno piensa que es fácil, pero hay que estar todo el rato extrayéndose para que salga más, entonces hay que tomar ciertos cuidados. Al principio pensé: ‘Llego y le doy, qué tanto tengo que hacer’. Y, en verdad, hay ciertos tips que son necesarios de tener en cuenta a la hora de amamantar y crear una rutina de sueño”, dijo.

La personal trainer señaló a Las Últimas Noticias que “siempre recomiendo a las mamás que, antes de tener a su bebé, si tienen la posibilidad, hagan cursos y si no pueden, que lean mucho. No tanto en Google, porque ahí sale mucha información. Lo importante es investigar, parece súper fácil, pero es complejo”.

En ese contexto, Vit admitió que “los primeros días fueron de mucha frustración, de no entender nada, de angustia y miedo. Es por un tema hormonal, a todas nos pasa. Yo decía que como era muy estable emocionalmente no me sucedería”.

Sin embargo, la ex integrante de Yingo aseguró que tuvo “episodios en los que pensaba que no puedo tardarme tanto en cambiarle un pañal. Agustina lloraba, entonces me frustraba”.

“Muchos no te cuentan esa parte de la maternidad y paternidad. Te llenas de dudas, piensas que no puedes y yo tengo a mi familia lejos, lo cual obviamente influye porque con Rafa tenemos pocas manos que nos ayuden”, añadió.