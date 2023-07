Lucila Vit entrega detalles sobre su relación con los hijos de Rafael Olarra: “No voy a exigir nada a nadie”

Gran revuelo provocó la decisión anunciada hace algunos días por la reconocida modelo argentina Lucila Vit, quien confirmó que los hijos mayores de su pareja, Rafael Olarra, se irán a vivir con ellos.

“Sinceramente, no me veía en este futuro hace unos años atrás, pero sí soñé siempre con una familia tan hermosa como esta”, señaló la trasandina en un emotivo posteo de Instagram.

Ahora, la influencer entregó detalles sobre este importante cambio, el cual no fue sencillo debido a que les costó mucho encontrar una casa que cuente con los espacios necesarios, aunque eso ya fue solucionado.

“Estamos felices porque al fin vamos a estar todos juntos, que es lo que planeamos desde el comienzo (…) Tenemos la ansiedad de querer todo armado y que todo salga bien”, comentó a Las Últimas Noticias.

“No le voy a exigir nada a nadie”

Vit reconoció al citado medio que “amo estar sola. Desde los 17 años soy súper independiente, me gusta tener mis momentos de silencio, pero los hijos del Rafa son súper respetuosos”.

“La Jose es muy tranquilidad, Rafita se quedó muchas veces a dormir en mi departamento, sabemos las dinámicas y yo no le voy a exigir nada a nadie. Simplemente quiero que ellos disfruten la casa”, agregó.

Sobre su relación con los hijos del otrora defensa, la ex integrante de Yingo afirmó “desde el primer minuto me llevé muy bien con ellos. Me acuerdo que la primera vez que Rafita se quedó a dormir en mi casa terminamos jugando y muertos de la risa. Él es un nene que está pendiente de que los adultos estén bien, muy sensible y cariñoso”.

“Desde chiquita soñé con tener una familia y ser mamá. Pero antes de estar con el Rafa la pasé súper mal y medio que tiré la toalla. Pensé que no iba a tener hijos y que me la iba a pasar sola. No había tenido suerte en el amor”, añadió.

Por último, la argentina no ocultó que, previo a estar con el ex futbolista, se sentía “muy desprotegida y desvalorizada. Antes sentía siempre un nudo en el pecho y ya no tengo más esa sensación”.

“Ahora estoy tranquila, en paz conmigo misma, con la vida y sé que esto es el amor de verdad”, sentenció.