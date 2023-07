Lucila Vit sorprende y toma radical decisión con Rafael Olarra: “No me veía en este futuro hace unos años”

Sorpresa causó la radical decisión que tomaron la modelo argentina Lucila Vit y su pareja, el ex futbolista y actual comentarista de TV, Rafael Olarra.

En concreto, la influencer comunicó que los hijos mayores del otrora defensa de La Roja, Rafael y Josefa, se irán a vivir con ellos y con la pequeña Agustina, quien nació en abril del 2022.

“Comienza una nueva etapa. Después de 19 años, volvemos a ser cinco”, señaló la trasandina en un posteo de Instagram, revelando que no habitaba con tanta gente desde la época en que vivía con sus padres y hermanos.

“No me veía en este futuro”

La ex integrante de Yingo reconoció que “sinceramente, no me veía en este futuro hace unos años atrás, pero sí soñé siempre con una familia tan hermosa como esta. Dicen que las personas no cambian, yo siento que hoy soy otra de la de hace un tiempo atrás”.

“Entendí que ya no estoy sola; y si bien amo tener mis momentos conmigo misma y estar sola, (ya que lo estoy prácticamente desde chica al venirme a vivir lejos), es mucho mejor estar en compañía, sobre todo cuando tienes a tu lado personas como ella”, añadió.

Tras dar a conocer la noticia, Vit sostuvo que “no sé cómo será el volver a ser cinco, sólo sé que en esa casa jamás faltará el amor, el respeto y la paz y aseguro que prevalecerán las risas, locuras, armonía y sobre todo mucha, mucha felicidad”.

“Gracias Josefa y Rafita por aceptarme tal cual soy. Y a ti Rafael por ser esa persona tan incomparable. Y bueno, Agus a ti es lo que te tocó (no te quedó otra, jaja), pero te agradezco con el alma de haberme elegido como tu mamá. Los amo demasiado. Vamos por más”, sentenció.

El posteo superó en pocas horas los 12 mil likes y el centenar de comentarios, donde sus seguidores celebraron la decisión.