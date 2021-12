Luis Alarcón es un ícono de las teleseries chilenas y en su rol realizó un repaso de toda su trayectoria en entrevista con El Mercurio, destacando que uno de sus interpretaciones favoritas es el personaje de Pedro Chamorro en la producción de TVN, La Fiera.

El actor de 92 años expresó que el hecho “que vuelvan a dar la teleserie ayuda a que mis personajes se mantengan vigentes. La gente me dice, ‘pero si usted está en todas partes'”.

Destacando la labor realizada en La Fiera, Alarcón declaró que “sin duda, Chamorro es uno de mis personajes de teleserie favoritos. Además, esa es una que está muy bien escrita y que me recuerda una época en que las teleseries tenían un espíritu diferente”.

Lee también: “Infinite” y “Dexter: New blood” entre lo más visto de Paramount+ en Latinoamérica

Respecto al último punto señaló “hoy las teleseries ya no se hacen en los canales. Las realizan en empresas externas y eso hizo que se deshumanizaran”.

Asimismo, Alarcón se refirió a sus últimas apariciones en producciones como La Colombiana y Dime quién fue, ambas de 2017. “Por supuesto que ya no puedo hacer acrobacias, ya no estoy para eso, pero puedo memorizar perfectamente mis libretos. A pesar de eso, no me llamaron nunca más de la televisión”.

“Yo estuve veintitrés años seguidos en Canal 7. Los ejecutivos, los productores, me conocían y yo era como una especie de autoridad en el canal, pero eso fue cambiando. Si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores”, sentenció.

Lee también: A los 90 años falleció Desmond Tutu, notable figura en lucha contra el Apartheid en Sudáfrica

Respecto a ello, detalló que “con el último con el que conversé en Televisión Nacional no tenía la más mínima idea de quién era yo y me hizo una oferta miserable”.

A pesar de lo vivido últimamente, el nonagenerio actor destacó que se queda con el cariño del público. “Eso me pone feliz, porque uno actúa sobre todo por el aplauso y la valoración de la gente”, remató.