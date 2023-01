Luis Andaur revela que estuvo al borde de la muerte tras complicación médica: “Parece que tengo muchas vidas”

Luis Andaur vivió complicados momentos que lo mantuvieron al borde de la muerte, tras sufrir una seria complicación médica que lo tuvo cinco días internado en una clínica.

Así lo reveló en sus redes sociales, donde también informó que, afortunadamente, su vida ya no corre peligro y que ha tenido una buena recuperación.

En concreto, la afección que golpeó al conocido periodista, aventurero y amante de los animales fue una trombosis bilateral, que lo llevó a estar en estado de gravedad por varios días.

“Esto me ocurrió hace poco. No quería alarmarlos, solo responder a muchos seguidores que la han pasado mal, por algún accidente o enfermedad”, partió relatando. “La verdad, puse toda mi fuerza y mi cabeza para salir de esta desgracia”, complementó.

“Me propuse salir adelante”

Posteriormente, Andaur comentó el duro pronóstico que recibió en un principio, asegurando que las consecuencias iban a ser graves para su salud. “Con trombos gigantes en ambos pulmones, más un infarto, mis posibilidades fueron pocas. Así que me propuse salir adelante“, contó en su cuenta de Instagram.

En esa línea, continuó y afirmó que “iba a quedar con secuelas, pero soy algo duro y luchador. A los seis días estaba trotando y andando en bici“, al mismo tiempo que aparecían imágenes de su estadía en el recinto hospitalario.

Finalmente, pasado un tiempo desde la complicación médica, el comunicador informó que se encuentra bien y realizando su vida tal cual como la hacía. “Ahora, meses después, estoy con demasiada energía, parece que me limpié. Y no renunciaré a lo que me gusta. Y con un potente mensaje a todos para ganar a la adversidad, parece que tengo muchas vidas“, reflexionó.

Cabe recordar que es la tercera vez que el ex La Ley de la Selva sufre una trombosis: la primera fue 1995 tras un accidente de tránsito y la segunda en 2016, en medio de un partido de fútbol, ocasión en la que estuvo en riesgo vital.