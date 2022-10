“¿Va a cantar Despacito?”: Luis Fonsi bromeó con supuesto parecido con actor de House of the Dragon

¿Se parecen o no?

El cantante Luis Fonsi desató una serie de reacciones en Twitter luego de referirse a su parecido con el actor británico Fabien Frankel, quien encarna al personaje de Sir Criston Cole en la serie House of the Dragon (HotD)

“Cómo te odio, Luis Fonsi”, fue lo que comentó una usuaria en la red social haciendo referencia a esta similitud entre ambos intérpretes, aludiendo a que el personaje de la serie basada en la obra de George Martin se ha ganado el odio en redes sociales.

Esto fue compartido por el artista, quien replicó que “cuando me quito mi armadura soy buena gente”.

Dicha respuesta ya suma más de 55 mil me gusta y cientos de comentarios como “una pregunta ¿en el último capítulo va a cantar Despacito o Yo no me doy por vencido?” o “dicen que cuando se quita la armadura vende naranjas“.

Cuando me quito mi armadura soy buena gente 😉 https://t.co/jQzqbluSUA — Luis Fonsi (@LuisFonsi) October 18, 2022

Cabe recordar que, para quienes aún no ven esta producción de HBO, House of the Dragon corresponde a un spin-off de Game of Thrones y se enfoca en la historia de los Targayen en el Trono de Hierro, y cómo los propios vínculos familiares generan un entramado de conflictos que se enfocan en la lucha por el poder.

En esta ficción, Criston Cole corresponde al Lord Comandante de la Guardia Real, quien en un comienzo era muy cercano a la princesa Rhaenyra Targaryen. Pero por motivos que no revelaremos en esta nota, finalmente terminó en una vereda muy opuesta a la de la heredera al trono.

De esa manera, el personaje se ha ganado el resentimiento de muchos fans conforme pasan los capítulos. Aunque es importante recordar que este domingo 23 de octubre se estrenará la última entrega de la primera temporada de la serie.