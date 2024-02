“Le debo plata hasta al grifo de la esquina”: Luis Gnecco reveló las repercusiones tras agresión a su ex esposa

El actor Luis Gnecco reveló las consecuencias que tuvo que afrontar tras la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso su ex esposa en 2021, agresión que él confesó.

El intérprete criticó la forma en que se abordó el proceso legal y aseguró que gran parte de sus colegas se beneficiaron de la situación para especular sin mayores antecedentes.

¿Qué dijo Luis Gnecco?

El actor fue invitado al programa de Youtube “Morandé Te Ve”, de Kike Morandé, donde hizo un repaso por su carrera profesional y algunas anécdotas de su vida.

“Tuve un problema con mi ex mujer. Hizo una denuncia que me trajo problemas. Estuve sin pega como por un año, le debo dinero hasta al grifo de la esquina, pero bueno, en fin”, señaló el actor.

La situación descolocó a Morandé quien le preguntó: “¿Por eso? Te castigaron de una”, a lo que Gnecco respondió: “La sociedad te castiga sin averiguar (…) Si la cuestión judicial duró nada, salí libre de polvo y paja, no había nada que probar”.

En esa misma línea, se refirió a la relación con su ex esposa: “Hoy en día, o sea, tenemos una excelente relación porque tenemos un hijo chico, pero yo he tenido problemas en eso. Más en Chile que afuera de Chile, afortunadamente”.

Las consecuencias de la agresión

La exposición del caso provocó que el actor perdiera los contratos que mantenía vigentes en ese entonces para múltiples marcas.

“Ese mismo día que salió la noticia en la mañana (…) me cortaron de la publicidad que hacía del yogur. Me llamaron ‘no puedes seguir’ (…) Si me pongo en el lugar de las personas, les encuentro la razón”.

Es por eso que le pidió el vehículo a su ex esposa para trabajar de conductor de aplicación y reveló que aún le debe dinero a su abogado, quien le confesó las razones de la extensión del juicio: “¿Por qué duró tres semanas? Porque soy un hue… conocido”, señaló.

