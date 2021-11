Durante este lunes 29 de noviembre, el actor Luis Gnecco reapareció en la luz pública luego de una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su ex esposa a principios de junio de 2021.

En diálogo con La Segunda, el intérprete de Pablo Neruda o Fernando Karadima reveló que lleva cierto tiempo trabajando como chofer de la aplicación Uber.

“No tengo ni una vergüenza de hacer esto, me parece un acto luminosísimo. Ser chofer de Uber me ha vuelto a la vida“, aseguró.

En ese sentido, Gnecco señaló que luego que le quitaran la posibilidad de actuar, necesitaba generar el dinero. “Me quitaron parte de mi“, afirmó.

“Hacer esto me da esa maravillosa sensación de volver a trabajar, eso de apagar la ‘app’ a las tres de la mañana y venirme para la casa con el trabajo en el cuerpo. En el auto, lo que hago es volver a ser yo“, añadió.

Con respecto a su denuncia por violencia intrafamiliar, es relevante recordar que la investigación quedó suspendida ya que la Fiscalía ofreció una salida alternativa a la víctima.

En ese momento, Francisca Millán, abogada de la denunciante indicó que el actor quedó con la prohibición de acercamiento hacia la víctima, la obligación de realizar terapia en centros familiares, fijar su domicilio y no volver a cometer delitos.

“Cometí una gran equivocación. Me descontrolé. Me abandoné y cometí un acto de agresión hacia mi ex pareja. Les causé dolor a ella y a mis hijos. Traicioné lealtades, traicioné todo mi círculo de afectos“, concluyó el actor.