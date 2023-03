Luis Gnecco habló por primera vez sobre denuncia por violencia intrafamiliar: "Fue una cag..., me fui para abajo"

La Divina Comida regresa este sábado en su novena temporada con un capítulo de impacto cargado de risas, historias y revelaciones, como es el caso de Luis Gnecco.

Acompañado de Javiera Mena, Marcos Llunas y Marilyn Pérez, el actor se sinceró tras un largo tiempo alejado de las pantallas y habló por primera vez sobre la denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta en su contra por su ex pareja.

En el espacio de conversación, el interprete comenzó reconociendo que le cuesta profundizar en el tema, porque siente que “no ha tenido la oportunidad de hablarlo en público”.

Sin embargo, decidió ahondar y relatar lo que ocurrió. “Ya estaba separado (…) y tuve una discusión. Fue un error, de verdad fue una cagada de principio a fin. Es una especie de soberbia, cuando tú traspasas ciertas líneas en tus relaciones”, expresó.

“Fue una agresión, ella decidió denunciar”

En esa línea, el interprete reveló que sí se trató de una agresión y que la mujer decidió denunciar. “Traicioné la confianza que tenía con mi ex mujer, que es la principal víctima; con mis hijos, con los tres“, confesó.

Además, cuenta que fue “una traición consigo mismo”, pero también con el “público, que es al que yo me debo”. “Me fui para abajo, abajo, abajo. Me metí en unas profundidades que no les puedo contar. Y entiendo que, si alguien depende de tu figura pública, no puede seguir avalándote porque has pasado un límite”, añadió.

Hoy, a casi dos años del episodio, Luis Gnecco explica que está volcado en reconstruir las confianzas a punta de humildad y voluntad. “Al día de hoy tenemos una buena relación, cada uno hizo su vida independiente”, agrega sobre el vínculo que mantienen.

Finalmente, detalló su presente y reveló que, posterior al incidente, se reinventó y reflexionó en torno a los privilegios que tuvo alguna vez como actor. “Después de un año sin trabajo (pedí) el auto para ser Uber (…) Fue muy terapéutico, aprendí otra cosa, que por dios los artistas que somos privilegiados“, cerró en el espacio.