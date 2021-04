Durante las últimas semanas, el actor nacional, Luis Gnecco, se ha encontrado en el centro de la palestra pública, tanto por su participación del programa de talentos “Got Talent Chile”, como por su militancia en la campaña del candidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones.

El actor fue duramente cuestionado en redes sociales luego de rechazar que el Centro Cultural y Artístico China Chile pasara a la siguiente etapa del programa, enfrentándose incluso a la cantante Denise Rosenthal y donde expresó que quienes querían ver el espectáculo debían “ir al parque O’Higgins”.

Sobre esta polémica, Gnecco expresó al sitio Fotech que “no tengo Twitter, me salí cuando vi que mucha gente lo ocupa como una cloaca de descarga. Sólo manejo mi Instagram con los comentarios bloqueados, salvo los de mis amigos”.

En la misma línea, el actor precisó que “asumo que soy un provocador y no tengo problemas frente a las reacciones, siempre que sean con respeto”.

Respecto a las críticas y ataques a su persona, el actor expresó que la discusión pública “se ha tornado odiosa, descalificadora, ignorante”. Por ello, argumentó que no le presta atención a estos cuestionamientos ya que provienen de “gente que no sabe escribir, que habla a garabatos, con ignorancia, ferocidad y animadversión”.

Sin embargo, expresó que estos ataques incluso llegaron hasta su familia. “Llegaron a mi hija y ahí sí que no lo permito. No lo vivo como ofensa personal, pero sí como una gran decepción. No queda más que reírse, hay que ponerle humor”, cerró.