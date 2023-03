“Ojalá te haga más humilde”: Luis Gnecco revela curiosa respuesta de su hijo al contarle que trabajó como Uber

Luis Gnecco es uno de los cuatro participantes que darán inicio a la esperada novena temporada de La Divina Comida, donde en compañía de Javiera Mena, Marcos Llunas y Marilyn Pérez hablará de su presente y los últimos años alejados de los focos.

En el anticipado capítulo, además de hablar por primera vez sobre la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso su ex pareja en su contra, el actor contará en profundidad el giro que tuvo su vida tras aquel episodio.

“Tú no puedes convertirte en un cadáver viviente, porque eso no le sirve a nadie”, comenzó relatando sobre el complicado momento que vivió. “Yo le debo plata hasta el grifo de la esquina”, añadió.

Por tal motivo, después de un año sin trabajo, reveló que habló con su ex mujer para pedir prestado su auto y, así, comenzar a trabajar. “Fue lo único que pude hacer, porque necesitaba cumplir con la ley, que es mantener un niño chico“, explicó.

“Fue muy terapéutico”

“Salí a hacer Uber y me encontré con la primera persona que me dice: ¿es usted?”, dijo, detallando a continuación su reacción. “Fue muy terapéutico (…) me atreví a dar la cara de nuevo. Me atreví a relacionarme con la gente, con el público”, aseguró.

En esa línea, el actor también relató cuál fue la respuesta de su hijo al contarle su nueva incursión como chofer de Uber. “Mi hijo, que es un sabio, Mateo, tiene 22 años, cuando le conté esto (…) ‘ojalá esa h… te haga ser más humilde po, hue…'”, respondió el retoño.

Así, el intérprete hizo un mea culpa y dio a conocer su reflexión en torno a los privilegios que tuvo alguna vez como artista. “Por dios, los artistas que somos privilegiados. Porque por dios, sacarse la cresta durante una semana con el culo 8 horas sentado en un asiento y ganas la décima parte de lo que tú ganabas antes”, sentenció.

“He hecho en mi vida lo que he querido y siempre hice lo que quise”, dijo Gnecco, cerrando su intervención. “Entonces, la gran lección es bajar el moñito y aprender”, cerró en el espacio de Chilevisión.