Luis Jara reveló que conoció al excéntrico millonario italiano Gianluca Vacchi, con quien en más de una ocasión lo han comparado por sus recientes looks.

El cantante y animador chileno contó al programa Vamo’ a calmarno que vio por primera vez al influencer en medio de un club nocturno de Miami, donde se encontraba de vacaciones tras su salida de la televisión en 2020.

En este contexto, unos amigos chilenos radicados en el país norteamericano lo invitaron a salir a un night club, donde el italiano tocaría como DJ en la discoteque.

“Me arreglé, me puse una camisa, accesorios, me afeité la barba y me broncee. En ese momento me sentía mino”, contó Jara.

Luego se dirigieron a la discoteque LIV, donde describió que “había un guardia grandote parado afuera y uno de los chilenos le dice ‘él es el hermano de Gianluca’. El guardia me queda mirando y me pregunta ‘¿estás seguro?’… ‘Sí, estoy seguro“, aseguró.

Según el intérprete de Mañana, esta mentira le permitió acceder al sector VIP del lugar, donde “me hicieron entrar como si fuera el hermano de Gianluca”.

Tras disfrutar de la música que ponía Vacchi, alrededor de las 3:00 horas, aseguró que el europeo pidió conocerlo: “Entro al camarín de Gianluca y me dice ‘cariño mío’ en italiano y me abraza. Me mira de arriba para abajo y todos los que estaban con él se comenzaron a reír y a sacar fotos“.

“Estábamos en la mesa y de repente llegan seis mujeres con una de las botellas de champaña más caras del mundo como regalo de cortesía de Gianluca Vacchi a su nuevo hermano chileno“, concluyó.