Un video de Luis Jara se volvió viral y no precisamente por ser material de una nueva canción.

En el registro viralizado en su cuenta de Instagram, se aprecia al cantante saliendo de una piscina vestido enteramente de terno.

Mojado y con mucha energía, se puso unos lentes y comenzó a bailar por varios segundos que causaron, gracia desconcierto y curiosidad por partes iguales en redes sociales.

En conversación con LUN, el intérprete contó qué lo motivó a grabar este desatado registro: “Yo me levanto pensando en qué hacer para que mis seguidores se entretengan, eso lo tomo como una responsabilidad. Hasta mi hijo estaba ahí (durante la grabación) y se rio”.

“Soy un entrenador y generar contenido para mí es una herramienta exquisita. Creo que es una responsabilidad social y la comunidad me lo pide”, agregó.

El animador también confesó que este tipo de actividades lo saca de lo cotidiano durante el encierro: “En junio yo estaba en el baño afeitándome. Llega mi hijo y se empieza a cortar las patillas, y yo le dije que me rapara porque estaba aburrido”.

“Hice la transmisión de eso en vivo. No sé cómo se me ocurren estas cosas, no tengo una grilla de contenido, pero el humor es una herramienta maravillosa y salvó mi vida”, afirmó.

Finalmente, Jara se refirió al traje que terminó mojado tras lanzarse con él al agua. “Ya lo había usado muchas veces y tenía ya mucho carrete. Por suerte el traje ya estaba totalmente pagado. No creo que le haya pasado nada e imagino que todavía se puede rescatar, al estar tan usado me atreví a utilizarlo para el video”, detalló.