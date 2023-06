Luis Jara muestra su preocupación por Chile con potente reflexión: “De Miami traería la seguridad”

El cantante y animador de televisión nacional, Luis Jara, hizo una potente reflexión acerca del país, todo a más de un año de mudarse definitivamente a Miami, Estados Unidos.

Pese a estar radicado en el extranjero, el artista viaja a menudo a tierras nacionales para realizar sus conciertos, juntarse con amistades o hasta cumplir con su deber cívico, lo que quedó demostrado en las recientes elecciones de consejeros constitucionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Jara (@luisjaraoficial)

“Traería la seguridad”

El intérprete de “Un golpe de suerte” dio detalles sobre su nueva vida y afirmó que en Estados Unidos “te puedes encontrar con lo esencial, lo fundacional: El papá, el amigo, el esposo, el loco, el pendejo. Hay una conexión con lo esencial que me tiene muy contento”.

“En Chile es difícil lograrlo, porque hay una dinámica, una estructura y una falta de tiempo que te desconecta más que te conecta. Los horarios, la tensión, la presión, la autopresión te genera una invasión a tu vida personal muy potente”, agregó.

En entrevista con La Cuarta, Jara habló sobre la contingencia nacional y admitió que “de Miami traería la seguridad a Chile. La seguridad con la que camino por allá, feliz (…) Y de Chile no extraño nada, porque tengo todo allá”.

De todas maneras, aclaró que se siente “un orgulloso chileno. Desde que me fui a vivir afuera de Chile me siento más chileno que antes. La gente me escucha y me dice ‘¿De dónde eres?’. De Chile, les digo. ‘Es que cuando hablas no lo pareces’, porque hablo muy neutro. Pero me siento orgulloso”.

“Yo no podría existir si no fuera chileno. Tengo demasiado enraizado el olor, la comida, la historia, la gente, la música, la ropa, todo esto. Y ahora que vivo fuera de Chile, me siento más chileno”, sentenció.

Te podría interesar: