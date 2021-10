El cantante y animador de televisión Luis Jara rehace su vida tras radicarse definitivamente en Miami. Vendió su casa en Chile y trasladó junto a su familia a Estados Unidos, desde donde está preparando su próximo disco que hace unos días lanzó su primer adelanto: “Amnesia”, un cover de un clásico de José José. Precisamente, la música romántica será la tónica el nuevo trabajo musical de artista, quien en conversación con CHV Noticias entrega detalles del venidero material. “Es un disco completamente orgánico y es formidable porque hay orquesta”, cuenta. Si bien ahora retomó el género de la balada, no descarta que en un futuro pueda incursionar en estilos como el géneros como el funk, tal como lo hizo con Un golpe de suerte en su última presentación en el Festival de Viña del Mar. “Claro que me gustaría hacer funk, lo hablé el otro día con un productor en Los Ángeles y me dice: ‘hagamos reversiones tuyas que tengan el ritmo’”, señala Jara, quien en el último tiempo había explorado en sonidos urbanos.