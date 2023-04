Luis Mateucci confirma distanciamiento con Daniela Aránguiz: “Está pendiente todo el día de su ex”

Luis Mateucci confirmó su distanciamiento con Daniela Aránguiz, con quien fue vinculado amorosamente tras el bullado quiebre de la panelista de televisión con Jorge Valdivia.

Desde fines de diciembre del 2022, comenzaron a circular los primeros rumores que vinculaban a Mateucci y Aránguiz. Fueron vistos juntos en algunas fiestas, pero no fue hasta enero de este año empezaron a enviarse románticos mensajes en público.

“Quiero decirle que es una persona muy fuerte. Una flor de madre. Una excelente mujer. Una bonita persona, no sólo por fuera, mucho más por dentro. Los que la conocen saben lo que digo“, dijo el ex chico reality después del polémico “Caso Telefonazo”.

“Me cansé”

Sin embargo, todo este romance se habría terminado a raíz de los últimos acontecimientos que involucran al ex esposo de Aránguiz.

“Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex“, sostuvo el argentino en conversación con Las Últimas Noticias.

Consultado sobre los motivos del quiebre con la ex Mekano, el modelo señaló que “siempre fuimos amigos, pero ella siempre sube cosas a su Instagram de su ex esposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titulan La mujer del Mago“.

“Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puedes andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé”, agregó.

En ese sentido, reconoció que ya “tiró la toalla” y se siente “enojado” por esta situación. “Nunca pasó nada más entre nosotros, porque no podés estar con una persona que todo es el mundo al revés. Él (Valdivia) anda con otra y Daniela sigue con más de lo mismo”, cerró.