Luis Mateucci responde a acusación de Gala Caldirola de “querer pantalla”: “¿No será que ella se cuelga de mí?”

Luis Mateucci arremetió nuevamente contra Gala Caldirola, tras haber dado a conocer una supuesta agresión que habría recibido en una discoteque por parte de la modelo.

Tras la polémica declaración que abrió paso a un nuevo round entre ambos, el argentino respondió sin filtro a una incendiaria frase que su ex amiga le dedicó a través de su cuenta de Instagram.

“No me estoy colgando de ella. ¿No será que ella se cuelga de mí?”, ironizó en el programa Sígueme y te sigo de TV+, aludiendo al mencionado mensaje que escribió Caldirola.

En esa línea, también agregó: “Cuando la dejan, se cuelga de mí porque él (Mauricio Pinilla) dijo que está completamente soltero”. “Flaca, ¡Basta! Si la que se cuelga de todos los futbolistas sos vos“, sentenció Mateucci en una cuestionada intervención.

“Por colgarse de las mujeres”

La furia del ex chico reality se debe a una dedicatoria que la influencer le dedicó en redes sociales. “Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón. Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla! Ridículo”, disparó en la red social.

Eso, después de que el ahora músico comentara en el mismo espacio de farándula la mala experiencia que tuvo junto a la durante noche en una discoteque.

“Era un cumpleaños en Amanda, en la parte privada. Ya estaba terminando esta fiesta porque era tarde“, partió diciendo. “Me voy para la barra y estaba con el teléfono en la mano. Se acerca (Gala) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interpreté si fue para bien o para mal”, continuó.

Ante la negativa de su parte, contó que “había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua”, señaló en el programa en aquella oportunidad.