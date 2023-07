Luis Mateucci confesó que le robó el anillo de compromiso Oriana Marzoli: “Tuve que sacar un crédito”

Pamela Díaz sorprendió a su público con un nuevo capítulo en su programa Sin Editar, espacio en el que conversó con el ex chico reality Luis Mateucci y reveló impactantes declaraciones por parte del argentino.

En este contexto, la Fiera le consultó al deportista sobre algunos detalles de su paso por programas televisivos, comparando sus propias experiencias, y también sobre el amor y si es que tenía intenciones de casarse en algún momento.

Para la sorpresa de la entrevistadora, Luis estuvo comprometido con la venezolana Oriana Marzoli hace algunos años. “Pero no nos casamos nunca, porque fue en un programa en España con Oriana”, le contó el argentino.

Mateucci contó robo a Oriana

Como si no fuera suficiente, tras contar esta parte de su vida, Luis le confesó a Pamela que al terminar su relación con la también ex chica reality, le pidió que le devolviera el anillo de compromiso.

“Lo nuestro fue televisivo, fue en un programa de televisión en Tele 5. Elegí un anillito barato, fue y lo cambió por uno más caro. Me empeñé. Tuve que sacar un crédito para el anillo. Y encima no me lo devolvieron”, explicó Mateucci tras ser increpado por la Fiera, ya que esta ve el anillo como un regalo.

Puesto que no le devolvieron el anillo, el argentino debió tomar medidas extremas al respecto. “Se lo robé, nunca lo dije, pero yo se lo robé. No, pero, tengo un motivo por qué se lo robé. Es más, robé el mío y el de un ex. Robé dos”, confesó en el programa.

Ante las dudas de Pamela sobre por qué hizo eso, Mateucci comentó que fue una estrategia para que Oriana le devolviera sus pertenencias: “Me quería ir de la casa y no me pasaban las maletas, no me podía ir. (No me pasó) nada. Según ella me echó, pero no me pasaba nada (…) Entonces no tenía cómo llevarme nada. Yo ya me había ido con bolsas, me puse la ropa en bolsas, como pude”.

“Cuando me estaba yendo, el conserje me dice ‘¿no te vas a llevar nada?’. Y lo pienso y digo ‘es verdad, soy un pelotudo’. Me pegué la vuelta, agarré los anillos y le digo (a Oriana) ‘cuando me devuelvas mis maletas, me devuelvas mis cosas, yo te lo voy a devolver’. Y se lo devolví”, detalló al terminar la historia del argentino.

Finalmente, Luis aclaró que “se lo devolví, si la intención no era robarlo, era que me devolviera mis cosas, mis maletas. Eran dos boludeces que yo quería”, cerró el tema, pidiendo que Marzoli no se enoje con él si llega a ver la entrevista.

