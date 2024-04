Luis Mateucci contó la verdad de su relación con Daniela Aránguiz tras despedida: “Me complica un poco”

Luego de la romántica despedida que Daniela Aránguiz le dedicó en redes sociales, ahora fue Luis Mateucci quien entregó nuevos antecedentes sobre el futuro de la relación. Esto debido a que el ex chico reality emprenderá rumbo a un proyecto laboral que lo mantendrá fuera de Chile por algunos meses.

La historia de amor entre ambas figuras televisivas estaría en veremos y con fantasmas de algunas ex parejas rondando: En el nuevo desafío de Mateucci, tendrá que reencontrarse con Oriana Marzoli y Gala Caldirola.

Para sincerarse respecto de su vínculo con Aránguiz, el ex chico reality conversó con Página 7 y ahondó en ello: “Claramente que obvio le van a molestar algunas cosas“.

“Ojalá que reaccione bien, porque yo no tengo nada con ninguna. Para mí son pasado”, sostuvo sobre sus ex.

Por otro lado, el trasandino explicó en qué quedó este pololeo que será a distancia, afirmando que “lo hablamos y quedamos de acuerdo en un par de cosas. En el sentido de hasta qué límite jugar”

“Voy a entrar en pareja, pero sí se me complica un poco, porque al final, a la hora de hacer la actividad y esas cosas, cuando estás en pareja, todo se malinterpreta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa”, sentenció.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz de su relación con Luis Mateucci?

Por su parte, tal como mencionamos, Daniela Aránguiz se encargó de despedir a su pareja a través de redes sociales y le agradeció por todas las experiencias vividas.

“Gracias por todos los momentos juntos, por todas las risas, por todos los besos, por todos los abrazos y por aguantar todas mis mañas”, partió diciendo la ex chica reality sobre el tiempo que pasó con Mateucci.

En la misma línea, agregó: “Sé que no soy una mujer fácil de llevar, pero tú lo hiciste todo tan normal, mi Luis”.

“Quizás esto no es una despedida o quizás sea la despedida para siempre, nadie sabe lo que puede pasar, pero yo solo me quedo con lo bonito porque no existe nada malo en nosotros, una que otra maña, un que otro celo, pero nada grave”, continuó Daniela ante el incierto futuro.

“Me quedo con nuestras risas y nuestras largas conversaciones, y con todo lo bonito que significó conocerte, te amo y pase lo que pase, quiero que sepas que mi amistad es incondicional, suerte en esta nueva aventura”, finalizó.

Síguenos en