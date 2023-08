Luis Miguel vuelve a los escenarios e impacta con drástico cambio físico

Tras cuatro años sin presentarse en vivo, Luis Miguel regresó a los escenarios para realizar La Gira Luis Miguel 2023–24 que lo llevará a recorrer diferentes países de Latinoamérica.

Con casi 50 canciones en su repertorio, el “Sol de México” deslumbró con su voz en el escenario, tal como solía hacer en sus presentaciones.

Cambio físico de Luis Miguel

Más allá de mantener su talento musical a sus 53 años y seguir cantando con el mismo ímpetu sus reconocidos temas “La Incondicional”, “Suave” y “Hasta que me olvides”, muchos de sus fanáticos notaron el radical cambio físico del artista.

Generando preocupación en redes sociales, los seguidores del cantante salieron a defender a Luis Miguel, quien se había vuelto el blanco de críticas por su evidente disminución de peso, hecho que confirmó A24.com, agregando también que el artista perdió más de 20 kilos.

“Se burlan de que Luis Miguel está gordo, adelgaza, se burlan de que Luis Miguel está muy flaco. Luis Miguel se pichicatea, se quejan de que no se permite envejecer. Envejece y se quejan de que ese no es Luis Miguel, que está viejo. Qué hinchahuevos, viejo”, escribió un fan en Twitter.

Según el medio mexicano, el cantante habría realizado ayuno intermitente, lo que le habría permitido disminuir su peso al punto en el que se encuentra ahora.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo“, fue la declaración que dio Luis Miguel hace algún tiempo según informaciones rescatadas por Infobae, a partir del programa de televisión español El Hormiguero.

Revisa las reacciones:

