Luis Pinto respondió a disculpas de Felipe Avello y le pidió un favor: “No me estoy victimizando”

Luego de las disculpas de Felipe Avello, tras las fuertes acusaciones por parte del ex modelo Luis Pinto, este último contestó y confesó que le ha pedido su ayuda varias veces.

Después de que se diera a conocer la acusación del hombre de 47 años en el documental del youtuber conocido como Cesarito, en la que indicó que “él quiso hacer lo que hizo conmigo y después ‘me voy'” haciendo alusión a un video desnudo, Avello recurrió a sus stories de Instagram para contar que habló con el ex modelo y que “me equivoqué”.

La respuesta de Luis Pinto

Consultado por las repercusiones que tuvo revelar el episodio, el ex modelo, quien padece cáncer de colon, comentó que “me he acordado mucho de Felipe durante los años”.

“Le mandé videos, palabras pidiendo si por favor era capaz de ayudarme. Nunca lo hizo y yo a él lo estimo mucho, fuimos amigos por más de 15 años. Espero que vea mi realidad y me ayude, que no me ignore, que con todo lo que ha lucrado me dé una manito porque lo necesito, poder hacer shows a beneficio”, detalló a LUN.

“En mi cabeza no está la maldad con él ni con nadie, Felipe sabe lo que hizo, por eso pide disculpas. Yo quiero estar tranquilo y bien. Solo espero que se haga justicia, que me apoye solo en este momento porque estando bien de salud voy a tener mis manos y pies para trabajar”, continuó.

En esa línea, Luis enfatizó en que “no me estoy victimizando, no busco llenarme los bolsillos ni que me regalen las cosas, y tampoco me los llené antes”.

Finalmente, Pinto, quien es padre de dos hijas, se refirió a su estado de salud y contó que estuvo nueve días en la UCI y que “no lo he pasado bien, hay días que todo me tira a la cama. Tras el documental me han tirado mucha buena onda”.

“Siempre he tratado de luchar por lo que he querido, como mi sueño de seguir en televisión. Me gustaría estar en programas y mi sueño es ir a una gala del Festival de Viña. Yo solo quiero ser feliz”, cerró.

