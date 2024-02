La curiosa anécdota de Luis Slimming con Guillermo Maripán que al final no fue: “Es mentira”

Conocido entre sus seguidores como “Don Comedia”, Luis Slimming se hizo conocido gracias a su particular sentido del humor y a las divertidas anécdotas que cuenta en sus rutinas: una de ellas estuvo relacionada con el futbolista Guillermo Maripán.

Fue hace un par de años, cuando fue invitado al programa La Junta, que el artista que debuta este martes 26 de febrero en el Festival de Viña del Mar, desclasificó que fue profesor del defensa central del Mónaco y de la Selección Chilena.

“Yo hice un reemplazo a una profesora que estaba haciendo su posnatal, entonces yo solo hacía sus cursos, y ella tenía como jefatura el segundo medio C en el colegio, y en ese curso estaba Guillermo Maripán, que era un alumno más de este curso”, comenzó relatando.

Luis Slimming reveló haber sido profesor de Guilermo Maripán

“Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo un ejercicio de física, entonces lo saqué a la pizarra. Le pregunté ‘qué hago acá’ y me dijo como: ‘no, no sé, total yo no necesito saber esto, porque yo voy a ser futbolista’“, recordó Slimming en el espacio conducido por Julio César Rodríguez.

A lo anterior, añadió: “Todos me miraron y decían: ‘sí, es bueno’. Yo en vez de ser el profe apoyador le digo: ‘mmm ya, futbolista, Alexis Sánchez, ya y yo voy a terminar contando chistes. Pasa pa’ delante'”.

En vista de lo anterior, confirmó que “efectivamente, después él era el jugador que ahora está triunfando en la Selección, en Europa”. “Contrato millonario, pero sabi’ qué, igual factoriza como el pi…”, concluyó entre risas.

Pero meses después Slimming dijo que la historia era mentira

Sin embargo, en noviembre de 2024, Luis Slimming nuevamente recordó la historia pero, esta vez, para retractarse de sus dichos. “Creía que le había hecho clases a Maripán, pero al final no era él”, dijo en entrevista con La Cuarta.

“Me escribió un muy amigo de Maripán, que era fan mío, y al final Maripán me escribió y le dije: ‘Oh, hueón, sorry, creí que habías estudiado en tal parte’“, agregó el humorista.

Finalmente, concluyó asegurando que no volvió a relatar la anécdota, en honor a la verdad. “Después descubrí que al cabro que le hice clase era otro, que se llamaba Benjamín Inostroza, algo así. (…) Ahora no cuento la historia de Maripán porque es mentira, básicamente”, cerró.

Síguenos en