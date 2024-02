El chiste de Luis Slimming sobre pdte. Boric y el día que vaticinó la ruptura con Irina Karamanos

Luis Slimming cautivó al público del Festival de Viña 2024 en su tercera noche y durante su rutina hizo mención al fin de la relación entre el presidente Gabriel Boric e Irina Karamanos, recordando incluso que él lo predijo.

“Esa cuestión la predije el año pasado. No había que ser Vanessa Daroch”, remató Slimming tras mencionar la actual soltería del mandatario, lo que sacó carcajadas en los asistentes de la Quinta Vergara.

El chiste de Slimming sobre pdte. Boric en Viña 2024

“Y el Boris, soltero”, comenzó diciendo el humorista en Viña 2024, una frase que desató algunas pifias que controló rápidamente con el siguiente remate: “No les gusta que esté soltero, parece”.

“Me gustó que la ex primera dama dijera ‘terminamos en buena’. Es obvio que terminaron en buena. ¿Cómo vas a bloquear a alguien que sale en cadena nacional? (…) No puede ir ni al Registro Civil, porque sale la foto del ex ahí”, continuó Slimming, quien recibió las Gaviotas de Plata y de Oro.

El día en que Slimming vaticinó ruptura

En 2023, el comediante también conocido como “Don Comedia” bromeó con la por entonces vigente relación amorosa del presidente con su por entonces pareja.

“Esto es una tincá mía. Me da la sensación que la polola (Irina) quiere puro terminar con él y no haya cómo decirle“, sostuvo en primera instancia.

Y finalmente remató sosteniendo que “las mujeres dan señales (…) si renuncia al cargo de primera dama cuando eres presidente… amigo, date cuenta”.

